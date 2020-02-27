أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، إن "بلاده تدعم عملية التغيير السياسي في السودان"، مشيرا إلى أن "زيارة وزيري الخارجية والتعاون التنموي الألمانيين للسودان أخيرا جاءت من أجل تأكيد، واستعداد ألمانيا لدعم السودان خاصة في مجال التدريب المهني والتقني".
ولفت شتاينماير في مؤتمر صحفي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى أن البرلمان الألماني صوت في شباط الحالي، على "رفع الحظر الاقتصادي عن السودان من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، ويتم البحث عن مجالات أخرى للتعاون بين ألمانيا والسودان، ونحن ندعم عملية التغيير السياسي، ونعرف أن هنالك صعوبات تواجه هذا الطريق، ولكن لدينا أمل في أن تنجح التغييرات التي حدثت في السودان"، داعيا "العالم للوقوف بجانب السودان".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني للبرهان: يجب محاسبة من تسبب في عزل السودان عن العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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