مساعد وزير الصحة الإيراني: تحديد من 2 إلى 3 أدوية للـ"كورونا"

أكد مساعد ​وزير الصحة​ الإيراني علي رضا رئيسي، أنّ "بلاده توصلت إلى نتيجة جيدة حول إنجاز البروتوكول العلاجي لفيروس "كورونا"، موضحا أنّ "إيران حددت من 2 إلى 3 أدوية في هذا المجال، وأنها قامت بتشخيص أي نوع من العلاج يجب أن يعطى لكل حالة من الإصابات"، كاشفا أنّه "من المقرر خلال الأسبوع المقبل إطلاق أكثر من 34 مخبَراً لفحص وتشخيص الكورونا في أنحاء البلاد".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية "استقبال 20 ألف جهاز فحص لعيّنات "كورونا" كمساعدات طبية من بكين والصليب الأحمر الصيني".