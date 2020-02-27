زاخاروفا: لافروف سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس

أعلنت المتحدثة بإسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس ​إسماعيل هنية​". ولفتت زاخاروفا، في تصريح الى أن "تدهور الوضع في سوريا يعود إلى عدم الوفاء بالاتفاق الروسي التركي"، مؤكدة أن "المشاورات الروسية التركية بشأن إدلب ستستمر في أنقرة اليوم الخميس"، مشيرة الى أنه"رغم تطبيق نظام الصمت في 9 كانون الثاني واصل المسلحون قصفهم البلدات القريبة ومواقع الجيش السوري".

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