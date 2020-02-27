مجلس الوزراء الكويتي يدعو المواطنين إلى عدم السفر إلا في حالات الضرورة

دعا ​مجلس الوزراء الكويتي​ "المواطنين إلى عدم السفر إلا في ​حالات​ الضرورة بسبب تداعيات انتشار ​كورونا​". وكان وزير الصحة الكويتي قد أكد أنه"يعتمد إجراءات وقائية مشددة لتحصين البلاد منالكورونا"، مشيرا الى أنه "لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في الكويتوالوزارة في حالة انعقاد دائمة، ونتعامل بأعلى درجات الشفافية مع الوضع الصحي المصاحب لظهور "كورونا" في بعض الدول".

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