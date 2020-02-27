وفاة سفير إيران السابق في الفاتيكان إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي سفير إيران السابق في ​الفاتيكان​ والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر هادي خسرو شاهي، إثر إصابته ب​فيروس كورونا​. هذا وأعلنت سلطات إيران في وقت سابق "فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من ​حالات​ مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأشخاص خارج الصين حيث منشأ الفيروس".

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