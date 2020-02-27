سلطات طوكيو تؤكد استضافتها الرئيس الصيني بالرغم من هاجس كورونا

أكد كبير أمناء ​مجلس الوزراء​ في ​طوكيو​ ​يوشيهيدي سوغا​، أن "الأمور تجري في مسارها لزيارة الرئيس ​شي جين بينغ​ إلى ​اليابان​ ونحن نمضي قدما في الاستعدادات كالمعتاد بالرغم من الدعوات لتقليص المناسبات الرياضية والثقافية لاحتواء انتشار ​فيروس كورونا​"، لافتا الى أن "زيارة الأمين العام للصين إلى اليابان تحدث مرة واحدة كل 10 سنوات".

واعلنت السلطات في اليابان أن "وزير الخارجية الصيني وانغ ويي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي تحدثا هاتفيا مساء الأربعاء للتأكيد على أن الزيارة ستتم".

ويقوم كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي بزيارة لمدة يومين إلى اليابان اعتبارا من يوم الجمعة حيث يلتقي مع رئيس الوزراء شينزو آبي.