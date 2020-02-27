الصحة العالمية: فيروس كورونا ليس إنفلونزا ويمكن إحتواؤه بالإجراءات السليمة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "​فيروس كورونا​ ليس إنفلونزا ويمكن إحتواؤه بالإجراءات السليمة"، مشيرة الى "أننا نواجه مرحلة حاسمة في ما يتعلق بانتشار الفيروس". وشددت على أنه "من الخطأ الإعتقاد أن أي دولة بمنأى عن إنتقال الفيروس الى أراضيها".

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