منظمة الأمم المتحدة: مقتل 134 مدنيا على الأقل بينهم 44 طفلا في حلب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن "التصعيد العسكري الأخير في شمال غربي سوريا يحمل تداعيات إنسانية كارثية،فقد تسبب في نزوح نحو مليون سوري منذ كانون الأول"، لافتة الى أننا "تلقينا تقارير تفيد بوفاة عدد من الأطفال شمال غربيسوريا بسبب البرودة الشديدة للطقس".
وأشارت الى"مقتل 134 مدنيا على الأقل بينهم 44 طفلا بسبب القصف في إدلب وحلب من 1 حتى 25 شباط الحالي، وتأثر 11منشأة طبية و15 منشأة تعليمية بسبب المعارك فيحلب وإدلب منذ مطلع شباط".
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