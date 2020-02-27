رويترز: عسكريون أتراكا يهاجمون الطائرات الروسية بصواريخ كتف بإدلب

أفادت وكالت "​رويترز​" عن التلفزيون الرسمي الروسي يقول "إن عسكريين أتراكا يهاجمون ​الطائرات الروسية​ في إدلب ب​صواريخ​ محمولة على الكتف". إضغط للمزيد

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