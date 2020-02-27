منظمة التعاون الإسلامي تدعم إجراءات السعودية الاستباقية والوقائية

أكدت الأمانة العامة ل​منظمة التعاون الإسلامي​ "دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها ​وزارة الخارجية​ والجهات المعنية في السعودية"، معتبرة أن "قرار تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم"، مشددة على أن "القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية".

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