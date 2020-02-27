الخارجية الروسية: فات الأوان لصياغة بديل لمعاهدة ستارت

رأى نائب مدير إدارة شؤون منع الانتشار النووي والحد من التسلح ب​الخارجية الروسية​، فلاديمير ليونتييف، أنه فات الأوان لصياغة معاهدة جديدة تحل محل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية ​ستارت​"، مشيرا الى أن "الجانب الروسي يعتقد، أنه في حال عدم وجود أي اتفاق لاحق، بات من المستحيل بالفعل التوصل إلى أي شيء مجد ومفيد في هذا المجال، حتى لو توفرت الرغبة في ذلك من جانب كل الأطراف".

وتم التوقيع على معاهدة "ستارت" الأخيرة في نيسان 2010 في براغ. ووقع الوثيقة الرئيسان الروسي السابق دميتري مدفيديف والأميركي السابق ​باراك أوباما​.

ونصت الوثيقة على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 بالمئة، والحدود القصوى لوسائط الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.