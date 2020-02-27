الدفاع الاسرائيلية: احتجاز 4 ملايين دولار تم تحويلها من إيران إلى غزة

اعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "وزير الدفاع الإسرائيلي، ​نفتالي بينيت​، وقع على أمر باحتجاز 4 ملايين ​دولار​ تم إرسالها من ​إيران​ إلى ​قطاع غزة​"، مشيرة الى أن "هذه الأموال، تأتي من الحكومة الإيرانية التي تعمل ضد دولة إسرائيل، وهي مخصصة لتطوير البنية التحتية لحركة "حماس" في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والمدفوعات لنشطاء المنظمة".

وإتهمت الوزارة، في بيان، "شركة "المدائن للصرافة" في غزة، التي يملكها رجل الأعمال المحلي زهير شمالة وعائلته بالتورط في العملية"، معتبرة أن "قرار بينيت يفتح المجال أمام المنظمات المالية الدولية لفرض عقوبات على الأنشطة المالية لشمالة في بلدان أخرى، بما في ذلك تقييد تنقلاته هو وأفراد أسرته".