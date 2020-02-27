وسائل إعلام إيرانية: إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام ​إيران​ية عن "إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون ​المرأة​ معصومة ابتكار ب​فيروس كورونا​، وهي تخضع حاليا للحجر الطبي". هذا وأصيب رئيس لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في ​البرلمان الإيراني​ والنائب عن مدينة قم، مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، معلنا أنه "فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس".

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