أكار: نبذل جهودا كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب

اعلن ​وزير الدفاع التركي​ خلوصي أكار، أنه "سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي مارك أسبر مساء اليوم"، لافتا الى أن "المحادثات مع الوفد الروسي حولإدلب وصلت نقطة معينة وستتضح نتائجها في غضون يومين"، ومؤكدا "أننا سنحدد موقفنا على أساسهاوتوجيهات رئيسنا واضحة، ونحن نبذل جهوداً كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب في أقرب وقت".

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