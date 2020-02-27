البابا يلغي مشاركته في قداس بسبب "وعكة صحية عابرة"

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الفاتيكان: أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي بدا الأربعاء مصابا بزكام، ألغى الخميس مشاركته في قداس لإصابته ب"وعكة صحية عابرة".
ولم يحضر البابا (83 عاما) صباح الخميس قداسا في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني كما أعلن المسؤول الاعلامي للفاتيكان ماتيو بروني في بيان.
وأضاف "بسبب وعكة صحية عابرة فضل البقاء في محيط سانت مارت" مقر إقامته خارج مدينة الفاتيكان موضحا أن مواعيده الأخرى لم تتغير.
وصباح الخميس أحيا البابا القداس ككل صباح في الكنيسة الصغيرة حيث يقيم ثم استقبل في جلسة خاصة هيئة "غلوبال كاثوليك كلايمت موفمنت" التي تتعاون مع الكنيسة حول مواضيع الحفاظ على كوكب الأرض.
ونادرا ما يلغي البابا الذي يعاني من مشاكل في أحد وركيه وفي إحدى رئتيه، مواعيده.
والأربعاء بدا البابا مصابا بزكام وبسعال.
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