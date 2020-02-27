شكرا لقرائتكم خبر عن الاستزراع السمكى بقناة السويس: بيع الأسماك بأسعار مخفضة طبقا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، حيث شهدا استخراج الأسماك المختلفة من الأحواض السمكية وسط هتافات "تحيا مصر" من الصيادين.

من جانبه، قال اللواء العربي أحمد السروي عضو مجلس إدارة شركة الاستزراع السمكي، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغطية السوق المحلي بالأسماك الشعبية مثل "البلطي" و"البوري" بأسعار ملائمة للمواطنين يتم حاليا الضخ فى السوق المحلي عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وذلك جنبا إلى جانب التصدير.

وأضاف العربى أن الشركة كانت تنتج في البداية الأسماك البحرية لاسيما وأنها ترعة المياة التى تعذى الأحواض تعتمد علي مياه قناة السويس (مالحة)، لكن مع توجيهات الرئيس بإنتاج الأسماك الشعبية مثل البلطى تم التحكم فى درجة الملوحة بأحواض انتاج هذه الأسماك، متابعاً: كافة الأسماك المنتجة ذات جودة فائقة وتباع بسعر التكلفه، حيث توزع لمشروعات الشباب التي لا يزيد صافي ربحها عن 10 ٪؜.

وتابع العربي، أن كيلو البلطي يباع بـ 20 جنيها و35 جنيها للبوري، لافتاً إلى أنه يتم استخدام علف هو الأجود من نوعه ينتج في شركة مصرية بخبرة نمساوية، ولا يتم الاحتفاظ بكميات كبيرة من العلف في موقع الأحواض السمكية بل الشركة حرصا علي تقديمه طازج للأسماك.

وكشف العربي عن تصدر سمك الدنيس نسبه الأعلي مبيعات الشهر الماضي في السوق المحلي يليها الجمبري.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.

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وشارك في الزيارة من جانب هيئة قناه السويس، المهندس إبراهيم عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الشركة، والعميد محسن قدرة مدير المزرعة، الدكتور أحمد جاد المستشار الفني للشركة، اللواء صبحي البوغي مدير إدارة الأمن بالشركة



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