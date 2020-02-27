شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد يستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان فى الدور الـ43 بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، فى الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان والتى تعقد فى جنيف بسويسرا، والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي ولمدة 3 أسابيع، حيث التقي مع عدد من المقررين والمسؤولين في المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشرح الأوضاع في مصر، لتوضيح الحقائق في ملف حقوق الإنسان واستعراض جهود مصر فى الملف.

والقى النائب علاء عابد، كلمة فى الندوة التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقرها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك حول إصلاح نظام الاحتجاز في البلدان العربية في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

وتهدف المنظمة من تنظيم الفعالية لتسليط الضوء على التطورات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز في البلدان العربية من الناحيتين التشريعية والإدارية بهدف مخاطبة الفجوات واستخلاص أفضل التوصيات لتطوير نظم الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما يتناسب وطبيعة التحديات في البلدان العربية.

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يذكر أنه تحدد يوم 12 مارس لاعتماد التوصيات النهائية المقدمة للحكومة المصرية بعد إتمام عملية المراجعة الدورية في شهر نوفمبر الماضي.

وتنظيم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ندوة على هامش فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمقرها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك حول إصلاح نظام الاحتجاز فى البلدان العربية يوم الجمعة القادم 28 فبراير فى قصر الأمم المتحدة فى جنيف، وتهدف المنظمة من تنظيم الفعالية إلى تسليط الضوء على التطورات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز فى البلدان العربية من الناحيتين التشريعية والإدارية، بهدف مخاطبة الفجوات واستخلاص أفضل التوصيات لتطوير نظم الاحتجاز، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما يتناسب مع طبيعة التحديات فى البلدان العربية.