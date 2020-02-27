عزل وغرامة وسجن.. عقوبات رادعة لـ5 مهندسين بحي شرق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لـ 5 مهندسين بحي شرق ومقاول، وتغريمهم مليون و799 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ مماثل لقيمة الغرامة، وعزلهم من الوظيفة، لاتهامهم بالتربح من أعمال البناء المخالف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد خلف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد حليم خيري، والمستشار وائل إسماعيل عرابي.

تعود أحداث القضية رقم 2212 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بتربح 5 مهندسين بحي شرق ومقاول من بناء عقار مخالف بمنطقة باكوس.

Advertisements

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى القبض على كل من "م.م.إ" 48 عامًا، مهندس تنظيم و"ح.ع.ع" 47 عامًا، مهندس تنظيم و"هـ.أ.ذ" 38 عامًا، مهندس تنظيم، و"م.م.أ" 59 عامًا مهندس، و"أ.ش.ص" 47 عامًا مهندس بالإدارة الهندسية و "ب.م.م" 37 عاما مقاول.

وتبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الأول إلى الخامس بصفتهم مهندسين بحي شرق، مع المتهم السادس مقاول، بتسهيل إنشاء عقار مخالف بمنطقة باكوس من الطابق الأول حتى الطابق الرابع عشر، ولم يحرروا محاضر بمخالفات البناء.

وكشف التحقيقات عدم تحرير المتهمين المشار إليهم محاضر الغرامات، طبقا للقانون، مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدون وجه حق والإضرار العمد بجهة عملهم.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتصدر حكمها المتقدم على المتهمين.