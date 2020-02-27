رغم كورونا.. اليابان تؤكد عزمها استضافة الرئيس الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكدت طوكيو مواصلة أن زيارة الرئيس الصيني شين جين بينج المُقررة إلى اليابان في أبريل المُقبل لا تزال قائمة، فيما تستمر الاستعدادت لها على قدمٍ وساق، وذلك رغم دعوتها لتقليص المناسبات الرياضية والثقافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي، الخميس: "الأمور تجري في مسارها لزيارة الرئيس شي جين بينج إلى اليابان ونحن نمضي قدما في الاستعدادات كالمعتاد"، مضيفا أن "زيارة الأمين العام للصين إلى اليابان تحدث مرة واحدة كل 10 سنوات"، وفق رويترز.

وقالت اليابان إن وزير الخارجية الصيني وانج ويي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي تحدثا هاتفيا مساء أمس الأربعاء للتأكيد على "إتمام الزيارة".

ويُجري كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي زيارة لمدة يومين إلى اليابان اعتبارا من غدًا الجمعة حيث يلتقي مع رئيس الوزراء شينزو آبي.