وزير الصحة الألماني: لدينا خطط لمواجهة أي وباء

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، وجود خطط لدى بلاده لمواجهة أي وباء، في ظل انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد حاليا.
وقال شبان اليوم بالعاصمة برلين: "نعم لدينا خطط لمواجهة الوباء، نعم لدينا إجراءات، ولكننا لا نقوم بالتدرب عليها كثيرا بما يكفي في هذا البلد".
وجاء ذلك في رد شبان على احتمالية وجود أوجه ضعف في تنفيذ خطط مواجهة الوباء بالإشارة إلى انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".
وقال شبان اليوم أيضا إن علاج أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد لا يستلزم مؤسسات عزل ذات إجراءات أمنية مشددة.
وأضاف شبان أنه وفقا للمعلومات الحالية، تكفي وحدة العناية المركزة العادية والعزل العادي للعلاج من الفيروس، وأشار إلى أن هناك عدة آلاف من الأسرّة المتوافرة لمواجهة هذه الظروف.
وتابع أنه من الممكن في أي وقت إنشاء وحدات عزل مؤقتة أخرى.
ونفى الوزير الألماني بذلك تقارير مفادها أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المؤسسات العلاجية للمصابين.
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