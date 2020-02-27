تعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. كيف تتآثر العمالة المصرية في السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن إعلان السعودية وقف تآشيرات العمرة خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا، سيؤثر سلبيا على إلحاق العمالة المصرية بالسعودية.

وأشار إمام، إلى أن التأثير يتعلق بإيفاد عمالة جديدة للمملكة، خاصة العمالة الموسمية التي تسافر كل عام باقتراب موسم العمرة والحج، لخدمة زوار البيت الحرام، ويتراوح عددها بين 30 و35 ألف عامل.

ووفقا لإمام، فإن كل عام يتم سفر عدد من الجزارين وحاملي الحقائب والسائقين، حيث يبدأ سفرهم قبل شهر من الموسم لخدمة الحجاج، ولم تصدر الحكومة السعودية حتى الآن إلى قرارات بشآنهم.

وأعلنت السعودية، اليوم الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

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وأصاب الفيروس الذي انطلق من ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي أكثر من 82 ألفا على مستوى 50 دولة في آسيا وافريقيا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط ودول الأمريكتين.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2800 في عدة دول، الجزء الأكبر في الصين القارية.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج، بخلاف العمالة المصرية بالسعودية.

وأضاف إمام، أن عدد الجالية المصرية حوالي 3 ملايين مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن التأثر بالقرار لن يطال المقيمين بالسعودية "لكنه سيؤثر على من سيسافر الفترة المقبلة".

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن الفيروس المستجد لن يؤثر على العمالة المصرية بمختلف الدول، "لأن أغلب العمالة تسافر إلى دول الخليج، وهذه البلاد لم ينتشر بها الفيروس بشكل كبير وبعضها لم يظهر بها إصابات حتى الآن".