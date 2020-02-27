موسكو تقر قواعد التعامل مع الطائرات التي تخرق الأجواء الروسية

أقر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، القواعد الجديدة الخاصة باستخدام السلاح ضد الطائرات والمروحيات التي تخترق الحدود الجوية الروسية.

وذكرت البوابة الحكومية الروسية الخاصة بالوثائق القانونية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن القوات الجوية والفضائية الروسية يجب عليها أولًا أن ترسل إلى الطائرات والمروحيات التي

خرقت الحدود الجوية أوامر بصرية ولاسلكية لتغادر أجواء روسيا، وفي حال رفضت تلك الطائرات تنفيذ الأوامر والإشارات المرسلة إليها من الضروري إجبارها على الهبوط أو طردها من الأجواء الروسية.



وأضافت أنه في حال اختطاف طائرة على أيدي إرهابيين يجب على السلطة

العسكرية الروسية إجبارها على الهبوط في مطارات معينة ويحق للعسكريين إطلاق النار عليها في حال رفض طياروها الهبوط في تلك المطارات، ولا يحق للعسكريين الروس إسقاط طائرات مدنية خرقت الحدود الجوية الروسية وتحمل ركابا أو رهائن على متنها.وتابعت أنه في حال خلو الطائرات أو المروحيات المدنية الخارقة للأجواء الروسية من الركاب أو الرهائن تسمح القواعد الجديدة بإسقاطها إذا رفض طياروها تنفيذ الأوامر المرسلة إليها.