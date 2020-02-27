الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلا للضرورة بسبب كورونا

دعا مجلس الوزراء الكويتي كافة المواطنين إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح - فيبيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه اليوم الخميس-: "إن دعوة المجلس للمواطنين بعدم السفر للخارج، تأتي تجنبًا لتعرضهم إلى الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها الدول لدخول المسافرين أو مغادرتهم في أي وقت، وحرصًا على سلامتهم وصحتهم".
وأضاف الصالح أنها تأتي أيضًا في ضوء الإجراءات الدولية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات في هذا الشأن.
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