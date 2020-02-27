السعودية: تعليق تأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت

قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، إن تعليق المملكة العربية السعودية لتأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت.
وأضاف مشاط -في مداخلة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس- : "إن الوزارة أكدت علىجميع الشركات لمتابعة المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم، حيث أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة لتنفيذ كافة التعليمات لحماية المعتمرين".
كانت المملكة العربية السعودية قد قررت، في وقت سابق اليوم، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس "كورونا" المستجد منها خطرًا، وفقًا للمعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.
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