وفاة سفير إيراني سابق إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الخميس، هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى
ونشر النائب ذوالنور مقطع فيديو على موقع تويتر،الخميس، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، قائلا إن "اختبار فيروس كورونا بالنسبة لي ظهر إيجابيا. بطبيعة الحال لا قلق بهذا الصدد. أنا الآن في الحجر الصحي".
وقالت إيران إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.
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