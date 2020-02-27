مفتش عام جديد للقوات المسلحة السودانية

تسلم الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتى مهامه مفتش عاما للقوات المسلحة السودانية، خلفا للفريق أول بحرى ركن عبدالله المطري الفرضي.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن مراسم التسليم والتسلم لهيئة التفتيش العسكري اكتملت بين المفتشين السابق والجديد، بحضور عدد من مديرى الاداراتبالهيئة ومنسوبيها من الضباط.
وتعهد الداروتى بمواصلة العمل علي تطوير القوات المسلحة، مثمنا جهود المفتش العام السابق الذي وضع الهيئة في مصاف الريادة والتقدم، وهى تضطلع بمهامها المنوطة بها.
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