الحكومة الكويتية تدعو مواطنيها الى عدم مغادرة البلاد

دعا مجلس الوزراء الكويتي كافة المواطنين الى عدم السفر خارج البلادإلا للضرورة لتجنب تعرضهم لإجراءات احترازية قد تفرضها الدول لدخول المسافرين أو مغادرتهم في أي وقت وحرصاً على سلامتهم وصحتهم
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