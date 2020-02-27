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سلطنة عمان والبرلمان الأوروبي يبحثان علاقات التعاون

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 بحث نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هنا نويمان، وأعضاء الوفد البرلماني المرافقين لها، الذين يزورون السلطنة حاليا، سبل تعزيز مجالات التعاون بين السلطنة والبرلمان الأوروبي ، إضافة

إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد نائب رئيس الوزراء العماني -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- اليوم الخميس متانة العلاقات بين السلطنة والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون ، مشيدًا بدور البرلمان الأوروبي

في دعم العديد من القضايا ، مشيرا إلى أهميته للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيدين الداخلي والعالمي .
ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقدير البرلمان الأوروبي للسلطنة لما تحظى به من سمعة طيبة وحكمة في التعاطي مع المستجدات علي الساحتين الداخلية والخارجية، مبدين إعجابهم بالنهج العماني في الشورى ومجالات التطوير التي تشهدها السلطنة على مختلف المستويات.
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