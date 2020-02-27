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اليابان تعتزم إغلاق المدارس لمدة شهر بسبب كورونا

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 أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عزم حكومته المطالبة بإغلاق مدارس المرحلة الابتدائية والثانوية بشكل مؤقت حتى آواخر مارس المُقبل، لتفادي انتشار فيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

 

وقال آبي - خلال اجتماعه مع عدد من

الوزراء المعنيين بالأزمة، وفقًا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم /الخميس/ -: "إن الحكومة اليابانية تبذل المزيد من الجهود في سبيل منع انتشار الوباء بين الأطفال، حيث أن الفترة المقبلة ستكون حرجة للغاية"، مؤكدًا أن حكومته تولي اهتمامًا خاصًا لصحة وسلامة الأطفال تحديدًا، من بين العديد من الأمور الأخرى.


من جهتها.. أوضحت وزارة الصحة اليابانية أن طلب "آبي" لا ينطبق على مراكز رعاية الأطفال ودور رعايتهم بعد ساعات الدراسة في المدارس الإبتدائية.

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