مسئول أمريكي يبدأ جولة أفريقية تشمل موريتانيا والجزائر وتونس

يبدأ كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية، اليوم الخميس، جولة أفريقية يزور خلالها كلا من موريتانيا والجزائر وتونس، وتستمر حتى 4 مارس المقبل.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه الجولة تستهدف توسيع حجم التعاون الأمني والدفاعي الأمريكي؛ بما يعزز الأمن المشترك مع تلك المنطقة الأفريقية.
وأضافت أن كوبر سينضم في موريتانيا إلى كبار المسئولين المدنيين والعسكريين من أكثر من
وأوضحت أن هذه السلسلة من المناورات العسكرية متعددة الجنسيات، التي تأسست في عام 2005، هي ثمرة تكامل جهد، أفريقي القيادة، بين القوات العسكرية وبين هيئات إنفاذ القانون؛ بما ساهم في تجميع قوات عمليات خاصة من جميع أنحاء شمال وغرب أفريقيا للانضمام إلى نظرائهم الغربيين لمكافحة جرائم العنف والتطرف والأنشطة الخبيثة في المنطقة.
وأشارت أورتاجوس إلى أن كوبر سيعقد في الجزائر، خلال الفترة من 29 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل، مشاورات مع كبار المسئولين المدنيين والعسكريين حول الأمن الإقليمي؛ ليتوجه بعدها لتونس لإجراء مشاورات مع كبار المسئولين المدنيين والعسكريين هناك، ثم لمدينة جربة التونسية لحضور المعرض الدولي للفضاء والدفاع التونسي، حيث يلتقي مع كبار المسئولين في الصناعة ويدعم الشركات الأمريكية التي تشارك في المعرض بأحدث تقنيات الفضاء والدفاع.
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