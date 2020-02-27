خادم الحرمين والرئيس الجزائري يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون. ورحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته في المملكة، فيما أبدى الرئيس الجزائري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وقد أجريت لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. بعد ذلك صافح الرئيس الجزائري مستقبليه، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الجزائري. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبدالمجيد تبون، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.