مطار القاهرة يمنع سفر المعتمرين والسياح للسعودية

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية إلى السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة في مطار القاهرة الدولي على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار، بحسب ما ذكرت مراسلتنا.

وأعلنت مصادر أنه تم الدفع بأعداد إضافية من منسقي الصالات والعاملين بشركات الطيران بتوجيهات من رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي، حيث قاموا باستقبال المعتمرين وإبلاغهم بالقرار داخل مباني الركاب، وتم توجيههم إلى مكاتب شركات الطيران لتعديل الحجوزات أو إلغائها.

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وأشارت المصادر إلى أن رحلات العمرة كانت تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلا أن الجهات العاملة بالمطار تلقت خطابا بوقف سفر حاملي تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملي الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية.

وكانت السلطات السعودية أصدرت بيانا جاء فيه “بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، كما تؤكد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر”.