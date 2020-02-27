كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

واصل فيروس كورونا المستجد التسلل إلى دول أوروبا والتي كانت لم تسجل إصابات بالمرض حيث اقتحم أوروبا شرقًا ووسطًا وشمالًا وجنوبًا وغربًا، وتسلل أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مستجدات كورونا في شرق أوروبا:

وفي شرق أوروبا أعلنت اليوم الخميس سلطات الصحة الرومانية عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث قال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا هورياتو مولدوفان" تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست تعود لمريض من مقاطعة غورج.

وأعلنت وزارة الخارجية الرومانية أن مواطنًا إيطاليًا كان متواجد على أراضيها في الفترة من 18 إلى 22 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.

مستجدات كورونا في شمال أوروبا:

وفي شمال أوروبا أعلنت اليوم الخميس كلًا من الدنمارك وإستونيا والنرويج عن أول إصابة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث قالت القناة التلفزيونية الإستونية اليوم الخميس " أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا وليس مواطنًا من مواطنيها وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة "

وأعلن وزير الشئون الإجتماعية تانيل كييك أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا مساء الأربعاء قادمًا من إيران، وهو معزول حاليًا.

بينما أكدت هيئة الصحة الدنماركية اليوم الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد مؤخرا من عطلة للتزلج في منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، وبعد ظهور نتائج الإختبارات مساء الأربعاء تم وضع الرجل بالعزل في منزله مع زوجته وابنه وكلاهما أثبت أنهما سلبيان بالنسبة للفيروس حيث قال وزير الصحة الدنماركي: "نحن نأخذ الوضع الجديد على محمل الجد، وقالت هيئة الصحة الدنماركية أن الحالة لن تغير من تقييم المخاطر الحالية في البلاد، لكنها أضافت أنها تتوقع المزيد من حالات الإصابة في الدنمارك".

وكانت قد أعلنت أيضًا السلطات الصحية النرويجية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في النرويج لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي لكنها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر حيث صرحت مسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة بأن الشخص ليس مريضًا إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه اي عوارض وأضافت نستبعد أن يكون قد نقل العدوى للآخرين، وأوضح المعهد أن الفحوص المخبرية الروتينية جاءت إيجابية وكشفت وجود آثار للفيروس المستجد.

وكانت قد أعلنت السويد يوم الأربعاء بالأمس عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبهذا اكتسح فيروس كورونا جميع بلدان الشمال الأوروبي، وكانت فنلندا هي أول الدول التي سجلت حالات مصابة بفيروس كورونا في شمال أوروبا وكانت قد سجلت فنلندا الحالة الثانية يوم الأربعاء بالأمس المصابة بفيروس كورونا المستجد حيث أعلنت السلطات الصحية بفنلندا الأمس الأربعاء أن صاحبة الإصابة هي سيدة فنلندية زارت مدينة ميلانو الإيطالية مؤخرا وتتلقى المريضة العلا بمستشفى هيلسنكي الجامعي وقد عانت من الحمى وتفيد التقارير أن حالتها جيدة حاليًا وأنها لم تختلط سوى بشخصين منذ عودتها إلى فنلندا مطلع الأسبوع الجاري، وكان قد أعلن عن أول حالة إصابة بفنلندا بفيروس كورونا في نهاية يناير الماضي.

وفي بريطانيا بشمال أوروبا أيضًا ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث أعلن وزير الصحة البريطاني بالأمس الأربعاء تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا مضيفًا أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لاحتواء انتشار الفيروس.

مستجدات كورونا في وسط وغرب أوروبا:

وقد أعلنت سويسرا اليوم الخميس إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 حالات، وكانت قد أعلنت سويسرا يوم الثلاثاء الماضي عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة قريبة من الحدود مع إيطاليا، حيث أوضح المكتب الفدرالي للصحة العامة في بيان نقل هذا الشخص المصاب إلى المستشفى وتم عزله ووضعه الصحي جيد وهو رجل سبعيني زار مؤخرًا ميلانو شمال إيطاليا.

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وكانت قد أعلنت السطات النمساوية يوم الثلاثاء الماضي إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد وتعد هذه أولى الحالات التي تم تسجيلها في النمسا بعد تفشي المرض في شمال إيطاليا، حيث تم عزل الشخصين اللذان يبلغان 24 عامًا في مستشفى في إنسبروك، عاصمة المنطقة التي تحد إيطاليا.

وفي فرنسا كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء بالأمس عن وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في باريس، ويبلغ الرجل من العمر 60 عاما ولم يسافرإلى منطقة خطرة ويعمل مدرسا في إقليم لواز في شمال فرنسا، وكان قد تم منح أجازة من عمله منذ 12 فبراير مع بدء شعوره بأعراض المرض، ولم يزر المدرسة التي يعمل فيها منذ ذلك الحين حيث أعلن مدير المديرية العامة للصحة بفرنسا أن الرجل الذي خضع لفحص طارىء أمس في مستشفى بيتييه سالبتيار وكان في حالة خطرة، توفى للأسف خلال الليل.

وقد سجلت فرنسا 5 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ يوم الثلاثاء الماضي وإضافة إلى المتوفى بالأمس توفى أيضًا سائح صيني يوم 14 فبراير.

وفي غرب أوروبا أيضًا حذرت ألمانيا من هذا الوباء الذي اجتاح أوروبا حيث قال وزير الصحة الألماني يانس شبان " علينا أن نضع نصب أعيننا إمكانية إنتشاره أيضًا في ألمانيا، وأكد شبان أن 16 حالة إصابة بفيروس كورونا تم التعرف عليها في ألمانيا وقال: أنه يمكن عزل المصابين وتقديم العلاج لهم والتعرف على الأشخاص الذين اتصلوا بهم، وأضاف وزير الصحة الألماني أنه في حالة الإنتشار المتسارع للفيروس ستتركز الجهود على شيئين: الأول تقديم العلاج والثاني نشر تعليمات للمواطنين لضبط تحركاتهم وتصرفاتهم لإبعاد إصابتهم بالفيروس.

مستجدات كورونا في جنوب أوروبا:

تفشى فيروس كورونا في إيطاليا بصورة كبيرة حيث أدى إلى غلق إيطاليا ل11 بلدة وأعلن الخبير الذي يقود البعثة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الماضي أن العالم ببساطة غير مستعد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد قائلا مرحبا لما تقوم به بكين لإحتواء الوباء.

وفي إسبانيا كانت قد أغلقت السلطات الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي فندقًا في جزر الكناري بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي بفيروس كورونا وذلك أثناء قضاء عطلته في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وأكدت المصادر الطبية أن المئات من المقيمين في الفندق والعاملين فيه يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية، وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في جزر الكناري إننا نتحقق من الأشخاص الذين كانوا على إتصال بالمريض بما في ذلك الأشخاص المقيمين والعاملين في الفندق.

وأخبرت وسائل الإعلام المحلية بإسبانيا أن الحالة المصابة هي لطبيب من منطقة لومبارديا الإيطالية والتي تم الإبلاغ فيها عن أغلبية حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا.