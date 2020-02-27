كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان.. هل ستطوي صفحة سنوات الحرب الأهلية بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت جنوب السودان صفحة جديدة مع العالم بتشكيل حكومة وحدة وطنية بين كل من النظام بقيادة الرئيس سيلفا كير والمعارضة بقيادة رياك ماشار، لتطوي سنوات من الحرب الأهلية التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ البلاد، فهل بالفعل ستطوي الحكومة الجديدة صفحة الحرب للأبد.

حكومة جنوب السودان

قال أدور أكوك أثواى سفير جنوب السودان، أن السلام يسير بخطوات ثابتة في جنوب السودان، خاصة بعد تعيين الرئيس سيلفا كير 5 نواب ومستشار رئيس الجمهورية لشئون العمل ووزير شئون الرئاسة، هذا غير الوزراء الذين حلفوا اليمين خلال الأيام القليلة الماضية.



وأكد أثواي لـ"الخليج 365"، أنه سيكون هناك سلام دائم في جنوب السودان خاصة بعد قرار الرئيس سيلفا كير بتحويل البلاد من 32.ولاية إلى 10 ولايات فقط.



وأضاف سفير جنوب السودان، أن مجهودات الشعب المصري والحكومة المصرية لدعم جنوب السودان من أجل إحلال السلام كان له دور كبير في ما وصلت إليه الأمور حاليًا. وأضاف سفير جنوب السودان، أن مجهودات الشعب المصري والحكومة المصرية لدعم جنوب السودان من أجل إحلال السلام كان له دور كبير في ما وصلت إليه الأمور حاليًا. "بداية مشرقة" بتلك الكلمات وصف سانتينيو دينق رئيس جالية جنوب السودان بالقاهرة اتفاق السلام الجديد لشعب جنوب السودان، حيث قامت كل من النظام والمعارضة بتقديم تنازلات من اجل هذا السلام، فقام الرئيس سيلفا كير بتحويل عدد المقاطعات من.٣٢ إلى ١٠ وقبلت المعارضة وشكلت حكومة وحدة وطنية.