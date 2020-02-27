كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى أعمال عنف ديني في العاصمة الهندية لـ32 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا مصرعهم في أكبر أعمال العنف الدينية المميتة التي اجتاحت العاصمة الهندية نيودلهي منذ عقود، حيث أدى نشر كثيف لقوات الأمن إلى هدوء غير مستقر، اليوم الخميس، حسبما أعلن مسؤول بالشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة دلهي، أنيل ميتال: "عدد القتلى الآن 32. المنطقة بأكملها أصبحت سلمية الآن"، كما أوردت وكالة "رويترز".

بدأ العنف بسبب قانون الجنسية الجديد المتنازع عليه يوم الاثنين ولكنه أدى إلى اشتباكات بين المسلمين والهندوس أسفرت عن إصابة المئات. عانى الكثير منهم من إصابات بطلقات نارية، في حين وقع الحرق والنهب وإلقاء الحجارة.

في قلب الاضطرابات، يوجد قانون للجنسية يسهل على غير المسلمين من بعض الدول المجاورة التي يسيطر عليها المسلمون الحصول على الجنسية الهندية. يقول النقاد إن القانون متحيز ضد المسلمين ويقوض الدستور الهندي العلماني.

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نفى حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي أي تحيز ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون مسلم ، قائلاً إن القانون مطلوب لمساعدة الأقليات المضطهدة.

كانت نيودلهي مركزًا للاحتجاجات ضد القانون الجديد، حيث قاد الطلاب وأجزاء كبيرة من الجالية المسلمة الاحتجاجات.

وبينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات، اليوم الخميس، تحول التركيز على نقل القاضي س. موراليدهار، وهو قاضي محكمة دلهي العليا، الذي كان يستمع إلى التماس في أعمال الشغب وانتقد تقاعس الحكومة والشرطة يوم الأربعاء.

وقال وزير العدل، رافي شانكار براساد، إن عملية النقل كانت روتينية وقد أوصت بها المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال زعيم حزب المؤتمر المعارض مانيش تيواري، إنه يجب على كل محامي وقاض في الهند الاحتجاج بشدة على ما أسماه محاولة فظة لترويع القضاء.