الشادلي لـ” اليوم 24″: “التركيز والواقعية وإستغلال أنصاف الفرص مفاتيح تجاوز مازيمبي”

وليد لباب – صحافي متدرب

أكد الحارس السابق لنادي الرجاء الرياضي مصطفى الشاذلي، أن فريقه يستحق أن يمر للدور المقبل، ومواصلة المنافسة على أمجد الكؤوس القارية، مبرزا في السياق ذاته أنه خاض جميع المباريات السابقة بثوب البطل، خاصة التي أقيمت خارج البيضاء.

وشدد الشاذلي، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، على أن كلا من الرجاء الرياضي وتي بي مازيمبي الكونغولي، فريقان من العيار الثقيل ولهما تاريخ من الألقاب، كما قد سبق لكليهما الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.

وتابع في التصريح ذاته “المباراة ستكون صعبة بسبب الضغط المفروض على كلا الفريقين، خاصة الفريق الأخضر لأنه يخوض المباراة بميدانه، لذا وجب عليه أن يدبره بشكل جيد، لكون هذا النوع من المباريات يحتاج لتركيز قوي، واللعب بواقعية، وكذا اغتنام كل الفرص الممكنة، حيث أنه إذ سجل الفريق المستقبل هدفين سيكون الوضع بمثابة خطوة أولى للتأهل”.