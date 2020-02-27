وسط مخاوف من نذرة الكمامات.. وزارة الصحة: لا خوف لأننا نتوفر على ما يكفي

وسط محاولة عدد من المضاربين رفع أسعار الكمامات في المغرب، خرجت وزارة الصحة للحديث عن وضعية المعدات الطبية المخصصة لمكافحة الفيروس.

وقال مدير الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، إن المغرب يتوفر على ما يكفي من المعدات المخصصة للتصدي لكورونا، سواء للتشخيص المخبري، أو التكفل بالحالات، أو الوقاية الخاصة بالمرضى، مضيفا أنه “لا خوف من هذه الناحية، ومستعدون لمواجهة هذه الحالة، والحالة القادمة”.

وكانت شركات مغربية قد صدرت للصين ما استوردته منها، قبل أيام، من كمامات، قبل انتشار الفيروس، استجابة للنداء، الذي أطلقته الصين عقب توسع رقعة المصابين بالفيروس.

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ويتوفر المغرب على وحدتين لتصنيع الكمامات الطبية، ووحدة ثالثة تابعة للدرك الملكي، وهي الوحدات، التي تضمن ما بين 15 و 20 في المائة من مستلزمات السوق المحلية، فيما تستورد السوق المغربية ما تبقى من احتياجاتها حصريا من الصين، إلا أن الجمعية المغربية لمهنيي المعدات الطبية، أكدت في تصريحات لمديرها، أن تصدير أعداد كبيرة من الكمامات للصين لن يؤثر على السوق الداخلية، مؤكدة أن الوحدات المحلية يمكنها تلبية طلب المهنيين بالمغرب.

يشار إلى أنه إلى حدود اليوم، لم يسجل المغرب أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وكان قد اشتبه في 19حالة، أكدت التحاليل عدم حملها للفيروس.

ووصل كورونا إلى 30 دولة، ومس أزيد من 80،000 شخص، غالبيتهم في الصين، فيما تجاوز عدد الوفيات 2600 حالة.