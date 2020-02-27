بعد تأجيلها لأسابيع.. مناقشة دكتوراه حول الخطاب السياسي لابن كيران بمرتيل

بعد الجدل الذي أثير بسبب تأجيل مناقشة أطروحة “بلاغة الخطاب السياسي السجالي لدى عبد الاله بن كيران”، شهر دجنبر الماضي، ناقش محمد أمين مشبال أطروحته المؤجلة، اليوم الخميس، في كلية الآداب والعلوم الانسانية- جامعة عبد المالك السعدي مرتيل.

وسبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن وجه سؤالا كتابيا لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول أسباب التأجيل، واصفا القرار بالمفاجئ والغير مبرر، وأنه لم يتم تقديم تعليل لإدارة الكلية في جامعة عبد المالك السعدي.

كما استنكر الناشط اليساري، صاحب الدكتوراة، بعد تأجيل مناقشة أطروحته دجنبر الماضي، تلقيه الخبر عبر اتصال من إدارة الجامعة دون إبداء أسباب اتخاذ القرار المفاجئ، حسب تعبيره.

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وقال مشبال في تصريحات صحافية، إنه بعد تعاقده منذ أربع سنوات، فكر في تأليف كتاب خطاب حركات الإسلام السياسي المغربي وتحديدا خطاب رئيس حزبه آنذاك، عبد الاله بن كيران، باعتباره ظاهرة فريدة في الخطابة السياسية في المغرب المعاصر، واستغرب للتأجيل، مذكرا بأن لجنة علمية تضم خمسة دكاترة تفحصت الأطروحة، واعتبرت أنها تتوفر على الشروط التي تجعلها قابلة للمداولة.

الأطروحة التي كان من المقرر مناقشتها يوم 27 دجنبر الماضي، كانت قد أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وكذا والمنابر الإعلامية، مؤولين التأجيل بفرضية تدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونذكر أن محمد أمين مشبال، إعلامي ومتقاعد منذ أربع سنوات، قضى 11 سنة سجنا بسبب نضاله ضمن الحركة اليسارية خلال سنوات الرصاص.