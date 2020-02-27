شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو إلى تكاتف الجهود لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل توحيد إجراءات التأهب والاستجابة والتصدي لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الهيئات الصحية والقطاعات ذات العلاقة وتقديم كل الدعم إلى الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات الإصابة.

وأعربت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، خلال إلقاء كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية في افتتاح الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب عن تقديرها للجهود الاحترازية التي اتخذتها الصين ومختلف الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية خاصة في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وحثت المجلس على الموافقة خلال أعمال هذه الدورة على تنظيم مؤتمر عربي علمي بالجامعة العربية حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم القطاعات الصحية بالدول العربية وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية بالقاهرة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

ودعت أبوغزالة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الصحية المختلفة وتقديم جميع أشكال الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين التي تأثرت نظمها الصحية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة دون تمييز للحفاظ على حق الإنسان في الصحة وفي العيش الكريم.