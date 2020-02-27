إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، بإصابة معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد. وأعلِن في وقت سابق من اليوم عن إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا. وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

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