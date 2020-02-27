مجلس النواب يُؤجل جلسته الاستثنائية الى يوم السبت المقبل

افاد مصدر برلماني، الخميس، بتأجيل عقد جلسة البرلمان الاستثنائية الى يوم السبت المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُؤجل جلسته الاستثنائية الى يوم السبت من الأسبوع المُقبل".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الا ان النصاب لم يتحقق.