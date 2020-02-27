نائب يكشف عن اجتماع لتحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة

وقال الدوبداني في حديث لـ الخليج 365، إن "الرئيس المكلف طلب ان تكون الجلسة السبت لكن الحلبوسي يريدها الاحد وقد طلب رئيس البرلمان قادة الكتل لاجتماع الآن بغية التشاور حول موعد الجلسة المقبلة".

يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها اليوم والخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.