نجوم دوليون يوجهون طلباً لرئيس الوزراء المكلف بشأن وزير الشباب والرياضة

رياضة 2020-02-27 | 14:05 2,249 مشاهدة وجه عدد من نجوم كرة القدم السابقون، طلباً الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن المرشح لمنصب وزير الشباب والرياضة احمد الدوري.



وأوضح أن "هذا الامر جاء مخالف لطموحات النجوم الذين خدموا العراق في أصعب الظروف لذا نتمنى من سيادتكم اختيار شخصية رياضية ويكون نجم رياضي خدم المنتخبات الوطنية وهناك الكثير من الشخصيات التي جمعت الشهادة مع التفوق وحب الجماهير لها وايضا توجد شخصيات اخرى قادت وقال اللاعبون في بيان "نحن مجموعة من نجوم المنتخبات الوطنية نود اعلام سيادتكم بان هناك تهميش واضح للرياضيين والجماهير الرياضية من قبلكم بسب اختيار شخص أكاديمي وهو السيد احمد الدوري الذي يشغل عميد التربية الرياضية للجامعة المستنصرية".وأوضح أن "هذا الامر جاء مخالف لطموحات النجوم الذين خدموا العراق في أصعب الظروف لذا نتمنى من سيادتكم اختيار شخصية رياضية ويكون نجم رياضي خدم المنتخبات الوطنية وهناك الكثير من الشخصيات التي جمعت الشهادة مع التفوق وحب الجماهير لها وايضا توجد شخصيات اخرى قادت الرياضة العراقية في ظروف صعبة". وبين ان "الشخصية الرياضية تعلم ماذا تحتاج الرياضة خلال الفترة القادمة وماذا عانى الرياضيون خلال السنوات السابقة لا نريد العودة الى المربع الأول عندما كانت حقيبة الشباب والرياضية سياسية نتمنى ان تكون هذه الحقيبة لأهل الرياضة من اجل رياضة مزدهرة لقادم الأيام".



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