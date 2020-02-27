اجراءات وزارة الصحة المتخذة للسيطرة والحد من انتشار فايروس كورونا كانت محور استضافة لجنة الصحة والبيئة النيابية لوزير الصحة جعفر صادق علاوي وكادرها المتقدم.. حيث شدد الحاضرون خلال الاستضافة على استنفار موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه.
وزير الصحة أكد من جانبه انه سيعقد اجتماعا مع وزيري التربية والتعليم العالي لدراسة ومناقشة اتخاذ قرار غلق الجامعات والمدارس لفترة اسبوع او اسبوعين كاجراء وقائي واحترازي من انتشار فايروس كورونا .
كما ناقش المجتمعون متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة لاحتكار ورفع الاسعار واجراءات وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ذات المنشا الحيواني والواردة من الصين التي ترد اليهم من خلال منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الاغذية والزراعة حسب اللوائح الصحية الدولية للتخلص من العدوى في حال وجودها في الحاويات او البضائغ غير الغذائية وازالة مابها من تلوث وارتداء عدة الحماية ومنع كافة العاملين الوافدين من الصين من نزول السفن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..لجنة الصحة تدعو الى استنفار موارد الوزارات لاحتواء الازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.