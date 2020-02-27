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بالفيديو..لجنة الصحة تدعو الى استنفار موارد الوزارات لاحتواء الازمة

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اجراءات وزارة الصحة المتخذة للسيطرة والحد من انتشار فايروس كورونا كانت محور استضافة لجنة الصحة والبيئة النيابية لوزير الصحة جعفر صادق علاوي وكادرها المتقدم.. حيث شدد الحاضرون خلال الاستضافة على استنفار موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه.
المجتمعون اتفقوا على ان تعقد وزارات الصحة والتربية والتعليم اجتماعا ثلاثيا تقرر خلاله تعطيل الداوم للفترة المقبلة في المدارس والجامعات بالاضافة الى منع التجمعات وتقنين السفر الى المحافظات الا في حالات الضرورة القصوى وعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق.

وزير الصحة أكد من جانبه انه سيعقد اجتماعا مع وزيري التربية والتعليم العالي لدراسة ومناقشة اتخاذ قرار غلق الجامعات والمدارس لفترة اسبوع او اسبوعين كاجراء وقائي واحترازي من انتشار فايروس كورونا .

كما ناقش المجتمعون متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة لاحتكار ورفع الاسعار واجراءات وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ذات المنشا الحيواني والواردة من الصين التي ترد اليهم من خلال منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الاغذية والزراعة حسب اللوائح الصحية الدولية للتخلص من العدوى في حال وجودها في الحاويات او البضائغ غير الغذائية وازالة مابها من تلوث وارتداء عدة الحماية ومنع كافة العاملين الوافدين من الصين من نزول السفن.

توحيد لغة الخطاب الاعلامي ونشر التوعية والتثقيف واستمرار التنسيق بين الوزارات لغرض متابعة التطورات للمرض ومتابعة التوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن كانت ايضا من التوصيات التي ناقشها الاجتماع مع التأكيد على توخي الدقة والحذر من اثارة الاشاعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية العراقية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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