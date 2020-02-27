مجلس النواب يؤجل جلسته الاستثنائية لعدم تحقق النصاب

وكان مصدر نيابي أفاد لـ الخليج 365، اليوم الخميس، بأن رئاسة البرلمان قررت تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، إلى الأحد المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.