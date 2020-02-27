بالصور.. حملة تعقيم لجدران مرقد الإمامين الكاظمين

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اختتامها تطهير جدران وباحات مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) بواسطة محاليل التطهير "المعتمدة عالمياً" لمنع اصابه الزائرين الوافدين إلى المرقد بفايروس "كورونا"، مبينةً أنه تم تطهير الاسواق التجارية القريبة من المرقد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على أمر المدير العام اللواء كاظم سلمان بوهان وبإشراف مدير الكرخ اللواء مصلح الخوام قام فريق الاستجابة الوطني CBRN وبالاشتراك مع مركز الكاظمية المقدسة بأمرة العقيد أيسر كامل ومركز الرتل وبالاشتراك مع شعبة العلاقات والإعلام لمديريتنا بحملة تطهير كبرى شملت الحضرة الكاظمية المقدسة والمناطق المحيطة بها".



وأوضحت المديرية، أن "الحملة شملت تطهير الأرض والجدران والأبواب والساحات العامة وممرات الدخول والخروج وأماكن تجمع الزائرين"، مشيرةً إلى أن "الحملة ما زالت مستمرة لتغطية أكبر مساحة، حيث تشمل مدرسة ال الصدر و حسينة الرسول والمراكز الصحية". Advertisements

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