الكويت تعطل المدارس والجامعات لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الكويت، الأربعاء، وقف الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، تبدأ من مطلع شهر مارس المقبل، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أن اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، الأربعاء، انتهى إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

وأوضح المزرم أن القرار يشمل الطلاب والهيئات التدريسية.

Advertisements

وكتبت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن تعليق الدراسة للطلبة والهيئات التعليمية والادارية العاملة فى المدارس الحكومية والخاصة".

وأضافت أن تعطيل الدراسة سيكون لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الأحد 1 مارس وحتى الخميس 12 مارس 2020.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 26 حالة، وأوضحت أن الحالات الجديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".