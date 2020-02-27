"تحدي البيانات أولا" في دبي.. خطوة استراتيجية لبناء المدن الذكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كُرمت دبي الذكية عن قائمة الجهات الأكثر امتثالاً للبيانات في الإمارة التي حققت أفضل نتائج ضمن مبادرة "البيانات أولاً – تحدي بيانات المدينة"، والتي أطلقتها سنة 2019 بهدف تكريم الجهات التي تساهم بشكل كبير في توفير بياناتها على منصة "دبي بالس"، وتدعم تعزيز البيئة المحفزة للبيانات داخل المؤسسات.

وقد شاركت في التحدي 35 جهة حكومية وشبه حكومية، الأمر الذي يظهر الاهتمام الكبير والمتنامي الذي تشهده المنافسة التي استمرت لـ6 أشهر ليتم تتويج الفائزين في هذا التحدي في دبي.

ويجمع التحدي شركاء البيانات لدبي الذكية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بهدف تشجيع جميع الجهات على مضاعفة جهودهم لجمع البيانات وتقديمها، كما يهدف التحدي إلى تسليط الضوء على القيمة التي تجلبها البيانات إلى إمارة دبي، مع التأكيد على أهمية الجهود وإكمال المخطط لتحويل دبي إلى واحدة من المدن الذكية.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية" أكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، أنه منذ انطلاق التحدي كنا نهدف للوصول إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة تتويج جهود الذين امتثلوا لجمع البيانات، وتكثيف جهودهم في السعي للحفاظ على بيانات الدولة وتنظيم المعلومات والخدمات، مؤكداً أنهم منذ انطلاق التحدي كانوا يسعون لتحقيق نسبة 70% على الأقل من الامتثال للخدمات، إلا أنهم استطاعوا بفضل جهود الموظفين والمسؤولين الوصول إلى نسبة 80% من الامتثال الحكومي وشبه الحكومي لجمع البيانات.