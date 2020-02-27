انت الان تتابع ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا في #إيطاليا إلى 14 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن انجيلو بوريلي رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا اليوم الخميس إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد ارتفع إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصا تعافوا من الفيروس.
وقال بوريلي إن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى ثلاثة حالات شفيت في روما في وقت سابق.
وأوضح بوريلي في مؤتمر صحفي بمقر الوكالة في روما أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، ولكنه أضاف أن العدد مازال قيد التحقق.
وأشار بوريلي إلى أن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس، تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.
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