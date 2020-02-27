شكرا لقرائتكم شهر تركي أسود في إدلب.. أردوغان يفقد 21 جنديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - راكمت تركيا خسائرها البشرية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وسط التصعيد المستمر بين قواتها والفصائل السورية المدعومة من قبلها وبين النظام السوري.

فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن ثلاثة آخرين من القوات التركية قُتلوا في إدلب حيث يساند الجيش التركي مقاتلين من المعارضة في مواجهة النظام.

وقال أردوغان في كلمة "لدينا ثلاثة قتلى.. يرحمهم الله. لكن من ناحية أخرى خسائر النظام كبيرة جدا".

وبمقتل الثلاثة يرتفع عدد الخسائر البشرية في الصفوف التركية في إدلب إلى 21 جنديا هذا الشهر.

